Статьи
Выбираем салонный коврик для автомобиля
Наличие качественных салонных ковриков в автомобиле более не считается избыточной роскошью.Подробнее...
Ремонт утюгов и паровых станций в Ростове
Утюг или паровая станция сейчас в каждом доме. Но техника тоже склонна к поломкам, так как мы пользуемся ей каждый день.
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Очевидное - невероятное, или чем нас удивляют производители стиральных машин
Очевидное - невероятное, или чем нас удивляют производители стиральных машин
Век назад наши прабабушки и мечтать не могли о стиральной машине. А если бы им кто рассказал, что такие машины умеют бережно стирать нежнейшее бельё, дезинфицировать, сушить? Вот фантазёр, подумали бы они. А ведь современный стиральный агрегат умеет даже покрывать ткани водоотталкивающим покрытием. Пишу это – и самой не верится. Но вы зайдите в любой крупный магазин техники в Ростове-на-Дону. И убедитесь в чудесах современной техники сами.Подробнее...
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